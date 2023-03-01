В РФ комуністи хочуть змусити школярів підіймати червоний "прапор перемоги"

В Росії продовжується так зване "побєдобєсіє" і зомбування школярів "культом перемоги" у Другій світовій.

В Росії комуністи пропонують зобов’язати школярів по понеділках підіймати червоний "прапор перемоги" разом із прапором РФ.

Відповідний законопроєкт партія КПРФ внесла до Держдуми, інформує російське видання "РБК".

Комуністи пропонують "урочисто підіймати" прапор у перший навчальний день тижня та знімати його в останній відповідно до календарного навчального графіка.

"Підняття у канікулярні періоди не проводиться", – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що в Росії озброєні "вагнерівці" влаштовують агітацію школярам і пропонують заповнити якусь анкету.

Також повідомлялося, що РФ запроваджує у школах і вишах військову підготовку за аналогією з СРСР.

Читайте також: