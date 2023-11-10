В РФ неподалік від кордону з Україною розстріляли авто з підполковником ФСБ

Невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

У Брянській області Росії 9 листопада невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Стверджується, що автомобіль "УАЗ Патріот" російських прикордонників був розстріляний напередодні на околиці села Уліца Брянської області.

Близько 16:00 невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Внаслідок стрілянини був поранений заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний. Він загинув на місці.

Мапа з розташуванням села Уліца Брянської області РФ

До слова, 8 листопада в окупованому Луганську працівники ГУР разом з партизанами підірвали авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком. Він загинув.

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