В РФ сталися вибухи через атаку БпЛА: горить нафтобаза, влада може евакуювати людей
У Росії звітують, що вночі нібито збили пів сотні невідомих безпілотників.
Вночі проти 10 січня Волгоградську область РФ атакували безпілотники. Сталося займання на нафтобазі.
Про це повідомили росЗМІ та губернатор регіону Андрій Бочаров.
За словами російського чиновника, у Жовтневому районі сталося падіння уламків БпЛА. Нібито саме це спричинило пожежу на нафтобазі.
Бочаров повідомив, що можлива навіть евакуація жителів будинків, які розташовані поблизу нафтобази. Для цього було «приведено в готовність пункт тимчасового розміщення» у Жовтневій школі N2. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Міноборони агресорки Росії заявили, що начебто на території країни та в тимчасово анексованому Кримом збили 59 безпілотників. Зокрема, 11 — над акваторією Чорного моря, десять — над територією Краснодарського краю, три — над Московським регіоном, зокрема один, що летів на Москву.
Нагадаємо, наприкінці грудня у Волгограді також сталися вибухи. Внаслідок атаки у місці розташування нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка» почалася пожежа. Зауважимо, в РФ заявили, мовляв, над Волгоградською областю збили 34 дрони.