В РФ сталися вибухи через атаку БпЛА: горить нафтобаза, влада може евакуювати людей

Вибух. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 10 січня Волгоградську область РФ атакували безпілотники. Сталося займання на нафтобазі.

Про це повідомили росЗМІ та губернатор регіону Андрій Бочаров.

За словами російського чиновника, у Жовтневому районі сталося падіння уламків БпЛА. Нібито саме це спричинило пожежу на нафтобазі.

Реклама

Бочаров повідомив, що можлива навіть евакуація жителів будинків, які розташовані поблизу нафтобази. Для цього було «приведено в готовність пункт тимчасового розміщення» у Жовтневій школі N2. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Міноборони агресорки Росії заявили, що начебто на території країни та в тимчасово анексованому Кримом збили 59 безпілотників. Зокрема, 11 — над акваторією Чорного моря, десять — над територією Краснодарського краю, три — над Московським регіоном, зокрема один, що летів на Москву.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Волгограді також сталися вибухи. Внаслідок атаки у місці розташування нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка» почалася пожежа. Зауважимо, в РФ заявили, мовляв, над Волгоградською областю збили 34 дрони.