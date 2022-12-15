В РФ стався вибух на найбільшому нафтопереробному заводзаводі у Східному Сибіру: є загиблі

У ніч проти 15 грудня у передмісті російського Іркутська вибухнув найбільший нафтопереробний заводзавод у Східному Сибіру "Ангарської нафтохімічної компанії". На ранок займання вдалося згасити.

Про це повідомили російські Телеграм-канали та ЗМП.

Пожежа на проммайданчику охопила 2500 кв. м. Зазначається, що вибух був потужним, адже сейсмографи в регіоні зафіксували землетрус, а в приміщеннях ТЕЦ за кілька кілометрів від місця вибуху обвалилися стелі.

Фото: https://t.me/chtddd.

У результаті інциденту загинуло дві людини, а четверо було поранено. Можливою причиною вибуху у слідчому комітеті РФ називають загазованість систем технологічної установки.

Порушено кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

До слова, кілька тижнів тому на території "Ангарської нафтохімічної компанії" також була пожежа. Влада мала створила спеціальну комісію для вивчення причини пожежі.

Нагадаємо, останнім часом у Росії побільшало пожеж. Так, 13 грудня в російському Санкт-Петербурзі горіла будівля на території машинобудівного заводу "Зірка".

Вранці 12 грудня спалахнув ТЦ у Балашисі Московської області, а в Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.

Читайте також: