В РФ стверджують, що передали Україні тіла полонених, загиблих унаслідок падіння Іл-76

Тетяна Москалькова запевняє, що була присутня під час передавання тіл загиблих на борту Іл-76 військовополонених.
Росія начебто передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння транспортного літака Іл-76 у січні 2024 року в Бєлгородській області.
Про це російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила у інтерв’ю пропагандистському агентству.
На поширеному в Мережі відео журналістка нагадала Москальковій, що та навесні повідомляла про бажання Росії передати Україні тіла військовополонених, начебто загиблих під час катастрофи Іл-76.
Омбудсменка сказала, що тіла вже передані:
"Це уже відбулося, і я була при цьому присутня".
Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській впав літак Іл-76, і всі присутні на борту загинули. Росіяни заявили, що в літаку перебували українські військовополонені.
У ГУР Міноборони України заявили, що опублікований росіянами список загиблих – це справді українці, яких подавали на обмін, однак станом на весну 2024 року тіл ніхто не бачив.
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