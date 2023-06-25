В РФ вже знайшли заміну Шойгу: новим міністром може стати ексохоронець Путіна

Після відмови власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина від походу на Москву і державного перевороту, російські телеграм-канали обговорюють, що Кремль міг пообіцяти за це звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Натомість "Z-пропагандисти" вже почали шукати заміну Шойгу. На їхню думку, новим міністром оборони РФ стане колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

За інформацією так званих "воєнкорів", учора нібито саме Дюмін виїжджав на переговори з Пригожиним, і зміг з ним домовитися, щоб той припинив свій бунт.

Натомість пресслужба Тульської області назвала "недостовірними" повідомлення про те, що губернатор Олексій Дюмін брав участь у переговорах із Пригожиним.

У Мережі припускають, що сам Дюмін поки не хоче привертати до себе зайвої уваги. Також Дюмін нібито боїться, що його вважатимуть новим наступником Путіна, а в умовах боротьби між "вежами Кремля" така слава є дуже небезпечною.

Що відомо про Дюміна

Олексій Дюмін охоронцем президента РФ був з 1999 по 2007 роки. Коли російський уряд очолив Путін, Дюмін став його особистим ад'ютантом, проте цей факт згодом заперечував.

У 2012 році Олексій Дюмін призначений заступником начальника управління Служби безпеки президента Росії ФСО Росії. 2014 року призначений заступником начальника ГРУ.

Із 2015 року – начальник Головного штабу Сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ. Цього ж року йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта та призначено заступником міністра оборони Шойгу.

2016 року Путін призначив Олексія Дюміна виконувачем обов'язків губернатора Тульської області.

Дюмін є підсанкційною особою в багатьох країнах світу за підтримку військової агресії РФ проти України.

Раніше ЗМІ дізналися, що могли пообіцяти власнику ПВК "Вагнер" Пригожину в обмін на відступ від Москви.

Потенційник наступник Шойгу на посаді глави Міноборони РФ / Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, що вчора Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

За інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували не менше 13 російських військових. Це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

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