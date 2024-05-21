В РФ заарештували генерала, який командував окупантами на Запоріжжі, і розповів про проблеми в армії

В Росії заарештували генерала Івана Попова, який командував 58-ю армією РФ на Запорізькому напрямку в Україні, і якого відсторонили від посади ще влітку 2023 року.

Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

Відомо, що Попов виступив зі звинуваченнями на адресу Генштабу РФ та відкрито заявив про проблеми окупаційної армії. Вже згодом його звинуватили у шахрайстві.

"Виникла ситуація складна зі старшим начальством… Я порушивши низку проблем на найвищому рівні, висловивши все гранично жорстко. У зв'язку з цим старші начальники, мабуть, відчули в мені якусь небезпеку і стрімко за один день склали наказ… і мене позбулися. Так би мовити, нас ударив у спину наш старший начальник", - прокоментував Попов своє звільнення.

Як пишуть роспабліки, за даними слідства в РФ, Попов разом із підприємцем з Краснодарського краю нібито реалізували близько 2000 тонн металевих виробів, які поставили 58-й армії для будівництва укріплень за межами Запорізької області.

Нагадаємо, російський генерал зробив дивну заяву про війну та мобілізацію окупантів.

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