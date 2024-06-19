В РФ "закінчуються" ув'язнені: кого планує мобілізувати держава-агресор

На війну в Україну відправлятимуть обвинувачених і підозрюваних.

В Росії вигадали нову схему поповнення рядів окупантів для відправлення на війну в Україну. Слідчий комітет та Міністерство оборони РФ вже розпочали реалізацію нового мобілізаційного плану.

Про це повідомив "Центр національного спротиву".

Зазначається, що тепер до підписання контракту для відправлення у зону бойових дій планують примушувати обвинувачених і підозрюваних. Натомість обіцятимуть "припинення кримінальної справи реабілітаційними підставами".

"Поліцаї також "пропонуватимуть" вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом. При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів", – йдеться у повідомленні.

Таку схему вже почали впроваджувати по всій території Росії й на тимчасово окупованих українських територіях.

"Саме українці стають першими "жертвами"” такого нововведення. Оскільки зеки в Росії вже закінчуються, тепер у справу пішли підозрювані. Так би мовити, без суду приречені на утилізацію в Україні", – зауважили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, мобілізація в Росії стає неминучою і невідворотною. На думку Олександра Коваленка, кількість мобілізованих у 2024 може досягти 500 тисяч..

Читайте також: