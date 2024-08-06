В РФ запустили новий фейк про Україну і ядерку: що цього разу нажахало росіян

В Росії обговорюють нову дезінформацію про тактичну ядерну зброю, яку нібито отримала Україна.

Про це пише Newsweek із посиланням на безпідставне припущення керівника прокремлівського "Центру політичної інформації" Олексія Мухіна.

За словами пропагандиста, передавання Україні винищувачів F-16 свідчить про те, що тактичну ядерну зброю також передали.

"По-перше, F-16 вже є, і я впевнений, що тактична ядерна зброя вже є. На жаль, практика показує, що коли вони про щось заявляють, то це сталося кілька місяців тому", – висловився Мухін.

Втім, немає жодних доказів того, що Захід надіслав ядерну зброю до України.

Чому Украна не має ядерної зброї

Країна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від Росії та США в межах Будапештського меморандуму.

Водночас пропагандистські "експерти" та канали в РФ, а також російські офіційні особи неодноразово поширювали наратив про ядерну зброю після початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Водночас є й інші думки в РФ щодо ядерки в Україні.

Так, член правлячої партії "Єдина Росія" Костянтин Затулін, зокрема, впевнений, що Захід "точно не перетне поріг, пов’язаний з наданням тактичної ядерної зброї".

"Я думаю, що нас намагаються зловити за язик, оскільки ми вже встигли сказати, що сприймемо появу F-16 як ядерну загрозу… Але я впевнений, що вони точно не перетнули поріг, пов’язаний з наданням тактичної ядерної зброї", – сказав Затулін.

Додамо, що Кремль пообіцяв збити поставлені Україною західні винищувачі F-16. Водночас там заявили, що не вірять у перелам перебігу війни. Напередодні стало відомо, що очільник РФ Володимир Путін попросив лідера Ірану Алі Хаменеї дати стриману відповідь на ймовірне вбивство Ізраїлем ватажка ХАМАСу.

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