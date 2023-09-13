В РФ заявили про атаку на хімзавод у Тверській області: виготовляє продукцію для авіації та космосу

Росіяни заявили про спробу атаки безпілотником у Тверській області по хімічному "Редкінському дослідному заводу" в ніч проти 13 вересня.

Про це повідомляє місцева влада та російські Телеграм-канали.

Як заявив губернатор Тверської області Ігор Руденя, у Конаківському окрузі сили ППО начебто збили невідомий БПЛА.

Наслідки атаки БПЛА по хімзаводу в Росії

Також читайте Вибухи у Севастополі: у ГУР розповіли про уражені ворожі кораблі

Російські пабліки інформують, що збитий дрон впав та вибухнув на території складу "Редкінського дослідного заводу", який орендує компанія "Спецпефтьпродукт". Внаслідок вибуху пошкоджено порожню цистерну та розбито вікна найближчої будівлі.

Стверджується, що займання та розливу хімікатів не було. Ніхто з людей не постраждав.

Зауважимо, що "Редкінського дослідного заводу" – одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловостей.

"Бавовна" в Росії

До слова, в ніч проти 13 вересня на північному сході Москви було чутно вибухи біля Останкінської вежі і спалахнула пожежа. Зокрема, в районі станції метро "Владикине" було видно хмару чорного диму.

Читайте також: