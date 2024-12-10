В РФ заявили про атаку на військовий аеродром у Саратовській області

Зауважимо, в цьому регіоні під атаку дронів декілька разів потрапляв військовий аеродром в Енгельсі.
У Росії заявили про атаку 10 грудня на військовий аеродром у Саратовській області. Стверджується, що атаку було зупинено.
Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
Бусаргін написав у Мережі, що 10 грудня було припинено атаку на військовий аеродром.
"Сьогодні припинено атаку на військовий аеродром, внаслідок якої ліквідовані БПЛА. На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань та постраждалих попередньо немає", – йдеться в заяві губернатора.
До слова, у Саратовській області під атаку дронів декілька разів потрапляв військовий аеродром в Енгельсі.
Зауважимо, раніше OSINT-фахівець MT_Anderson повідомляв, що росіяни заховали на авіабазі "Енгельс-2" свої винищувачі-бомбардувальники Су-34, щоб захистити їх від ударів ракетами ATACMS.
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