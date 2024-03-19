Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В РФ заявили про чергову атаку на Бєлгород – відео та фото наслідків

В РФ заявили про чергову атаку на Бєлгород – відео та фото наслідків

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

У Бєлгороді знову гучно.

Російське Міністерство оборони заявило, що вранці 19 березня Україна начебто атакувала Бєлгород. Там прозвітували про "збиття дев'ятьох реактивних снарядів РСЗВ Vampire".  

Вранці у місті лунав сигнал повітряної тривоги. Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи та пожежу. 

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков опублікував звернення до людей – він закликав не підходити до вікон. А тим, хто перебуває на вулиці –  спуститись до укриттів.

Як пише Baza, один із снарядів прилетів на парковку – там горить кілька автомобілів. 

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram / ©
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram / ©
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram / ©
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram / ©
Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

Нагадаємо, російські добровольці анонсували нові удари по військових цілях, що розташовані у межах Бєлгорода – місцевих закликали виїхати або сховатись до укриттів.

Читайте також провідні новини дня:

У Бєлгороді знову "приліт"

У Бєлгороді знову "приліт"

Повʼязані теми:

Наступна публікація