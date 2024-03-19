В РФ заявили про чергову атаку на Бєлгород – відео та фото наслідків

У Бєлгороді знову гучно.

Російське Міністерство оборони заявило, що вранці 19 березня Україна начебто атакувала Бєлгород. Там прозвітували про "збиття дев'ятьох реактивних снарядів РСЗВ Vampire".

Вранці у місті лунав сигнал повітряної тривоги. Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи та пожежу.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков опублікував звернення до людей – він закликав не підходити до вікон. А тим, хто перебуває на вулиці – спуститись до укриттів.

Як пише Baza, один із снарядів прилетів на парковку – там горить кілька автомобілів.

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

Наслідки удару по Бєлгороду вранці 19 березня / Фото: Telegram

Нагадаємо, російські добровольці анонсували нові удари по військових цілях, що розташовані у межах Бєлгорода – місцевих закликали виїхати або сховатись до укриттів.

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