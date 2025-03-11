В РФ заявили про наймасованішу атаку дронів на Москву: подробиці з фото і відео

Очевидці опублікували в Мережі фото з наслідками атаки та відео зі звуками вибухів та спалахами в небі.

Безпілотники влаштували наймасованішу атаку на Москву у ніч проти 11 березня. Російська влада стверджує, що були застосовані "сотні бойових безпілотників".

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

У своєму повідомленні Собянін вказав, що "відбито наймасованішу атаку ворожих БПЛА на Москву. Збито на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників".

Мер Москви уточнив, що дрони начебто були збиті над районами Раменське та Домодєдово в Московській області. За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих немає.

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Після повідомлень про атаки в аеропортах "Жуковський" і "Домодєдово" були тимчасово призупинені авіарейси.

Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує про загибель однієї людини та трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) та Домодєдово (с. Ям).

Уламки дронів впали на багатоквартирний будинок у Раменському у Підмосков'ї: пошкоджено щонайменше сім квартир. З будинку евакуйовано 12 людей, серед яких троє дітей.

Своєю чергою керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що безпілотники атакували Москву, Підмосков’я, військовий аеродром "Дягілєво" та били по Курській області.

Очевидці опублікували в Мережі фото з наслідками атаки та відео зі звуками вибухів та спалахами в небі.

Наслідки атаки на Москву та Підмосков'я 11 березня / Фото: російські телеграмканали

Наслідки атаки на Москву та Підмосков'я 11 березня / Фото: російські телеграмканали

Наслідки атаки на Москву та Підмосков'я 11 березня / Фото: російські телеграмканали

Наслідки атаки на Москву та Підмосков'я 11 березня / Фото: російські телеграмканали

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОСКВА ПІД АТАКОЮ ДЕСЯТКІВ ДРОНІВ! І НЕ ЛИШЕ ВОНА! ГУЧНА НІЧ В РОСІЇ

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня росіяни скаржилися на атаку начебто українських безпілотників у низці регіонів своєї країни. Вибухи лунали в Курській, Рязанській та Московській областях.