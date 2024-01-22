В РФ заявили про створення "костюма-невидимки" для військових – ISW

За допомогою такого костюма росіяни планують зробити "невидимими" свої війська для українських тепловізорів.

В Росії створюють "костюм-невидимку" для маскування та захисту своїх військ від тепловізорів ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на кремлівські ЗМІ.

За інформацією медіа, російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку", який маскуватиме та захищатиме окупантів від українського тепловізійного обладнання.

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HiderX стверджує, що костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю розроблений за російською технологією.

У компанії також заявили, що "костюм-невидимка" важить приблизно 350 г і може поміститися до кишені. Повідомляється, що тестування костюма завершать до кінця січня 2024 року.

До слова, у жовтні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські розробники платформи Brave1 створили плащ-невидимку для військових. Він захищатиме від ворожих тепловізорів і дронів з тепловізійними камерами.

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