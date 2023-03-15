В РФ заявили, що біля нафтопроводу "Дружба" нібито знайшли вибухівку, яку скинули з дрона

На нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області нібито виявили вибухові пристрої після атаки об'єкта безпілотником.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на представника компанії "Транснефть" Ігора Деміна.

За його словами, вибухівку нібито могли скинути з безпілотників.

ЗМП зазначають, що станція не перекачує нафту. Тому в "Транснафті" вважають, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". При цьому станцію не пошкоджено, на місці працюють слідчі.

Нагадаємо, 3 березня влада Бєлгородської області заявила, що безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". За словами пропагандистів, БПЛА влучив нібито у порожній резервуар.

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