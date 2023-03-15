В РФ заявили, що біля нафтопроводу "Дружба" нібито знайшли вибухівку, яку скинули з дрона

Заяву зробив представник російської компанії "Транснафта".
На нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області нібито виявили вибухові пристрої після атаки об'єкта безпілотником.
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на представника компанії "Транснефть" Ігора Деміна.
За його словами, вибухівку нібито могли скинути з безпілотників.
ЗМП зазначають, що станція не перекачує нафту. Тому в "Транснафті" вважають, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". При цьому станцію не пошкоджено, на місці працюють слідчі.
Нагадаємо, 3 березня влада Бєлгородської області заявила, що безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". За словами пропагандистів, БПЛА влучив нібито у порожній резервуар.
Читайте також:
- Збиття дрона США над Чорним морем: нові подробиці про провокацію РФ і її наслідки для України
- У Відні посилюють заходи безпеки – можливі терористичні акти у церквах
- Україна може отримати винищувачі від декількох країн