В РФ заявили, що нафтопровід "Дружба" зупинено: Орбан скликає Раду оборони

За інформацією угорських ЗМІ, внаслідок російського удару тимчасово припинилося постачання нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом "Дружба".

Російська компанія "Транснефть" заявила, що Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" в напрямку Угорщини.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Представник російської "Транснафти" Ігор Дьомін заявив, що причиною зупинки стало "падіння напруги".

"Україна повідомила , що призупинила прокачування нафти по "Дружбі" в напрямку Угорщини", – йдеться в повідомленні.

Водночас українська сторона офіційно поки не підтвердила цю інформацію.

Що кажуть в Угорщині

Угорське видання Index стверджує, що російська ракета влучила в трансформаторну підстанцію системи постачання електрики на білорусько-українському кордоні, яка відповідає за безперебійну роботу нафтопроводу "Дружба". Нафтопровід зупинився, тому що відсутнє електропостачання насосів.

Внаслідок удару тимчасово припинилося постачання сирої нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом "Дружба".

Орбан скликає Раду оборони

Прем'єр-міністр Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення, що "скликав засідання Ради оборони у зв'язку з останніми подіями російсько-української війни".

"У відповідь на зупинку прокачування нафти та ракетний удар по території Польщі премʼєр Віктор Орбан скликав Раду безпеки", — додав речник угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

Нафтопровід "Дружба": що відомо

Нафтопровід "Дружба" — найбільший у світі нафтопровід. Його збудували для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи. В Білорусі нафтопровід розгалужується на дві гілки: північну (через Білорусь до Польщі та Німеччини) і південну (через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини).

Зазначимо, що це вже не вперше РФ звинувачує Україну в зупиненні транзиту нафти. Подібну заяву в РФ робили у серпні цього року.

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