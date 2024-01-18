В РФ заявили, що збили дрон над Ленінградською областю: куди він цілив

Міноборони Росії вперше від початку повномасштабної війни проти України повідомило про збиття безпілотника над Ленінградською областю.

Про це також повідомляють російські телеграм-канали.

В Міноборони Росії відзвітували про нейтралізацію дрона над Ленінградською областю в ніч проти 18 січня. Це сталося близько 1:30. Конкретний район перехоплення не уточнюється.

Зауважимо, відомство заявило про перехоплення безпілотника над цим регіоном вперше від початку повномасштабної війни проти України.

Російські пабліки вказують, що уламки БПЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал". Інфраструктура порту не зазнала пошкоджень, постраждалих немає. Уламки дрона також можуть бути у Фінській затоці, що за 5 км від терміналу.

Попередньо встановлено, що безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 м та поршневим двигуном.

Нагадаємо, раніше 18 січня в РФ заявили, що вночі безпілотник намагався атакувати Москву, але був збитий силами ППО.

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