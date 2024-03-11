В РФ змінили головнокомандувача військово-морським флотом: в ISW назвали причину

Зміни в командуванні ВМФ Росії відбуваються на тлі "повного паралічу" керівництва флоту щодо нових загроз.

Американські аналітики не можуть підтвердити повідомлення російських ЗМІ про призначення головнокомандувачем ВМФ Олександра Моїсеєва замість Миколи Євменова, який до цього обіймав цю посаду.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 10 березня петербурзьке видання Фонтанка повідомило, що Моїсеєв призначений головнокомандувачем ВМФ Росії. Також російські блогери стверджували, що нещодавні зміни в командуванні ВМФ Росії відбуваються на тлі "повного паралічу" керівництва флоту щодо нових загроз, ймовірно, маючи на увазі нещодавні українські удари по активах ЧФ в окупованих районах і поблизу них.

Також російські джерела нещодавно стверджували, що російські військові офіційно усунули командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова та замінили його начальником штабу ЧФ віце-адміралом Сергієм Пінчуком.

"Міністерство оборони (МО) Росії позбавляє Північний флот статусу "міжвідомчої стратегічної територіальної організації", і Моїсеєв, можливо, був призначений головнокомандувачем російського флоту, щоб зберегти високу командну роль", - вважають аналітики.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що у РФ змінили головнокомандувача військово-морським флотом.

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