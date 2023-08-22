В РФ знайшли жовто-блакитний дрон з написом "Слава Україні" (фото)

У російській Тверській області у лісі знайшли жовто-блакитний безпілотник із написами "Слава Україні" та "Героям слава". Дрон забрали співробітники Федеральної Служби безпеки РФ.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

"БПЛА літакового типу довжиною близько метра вранці 21 серпня знайшов пенсіонер з села Рудня Жарковского району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник має пошкоджене крило.

Фото: Baza

Як повідомлялося, росіяни заявили про спробу атаки БПЛА по вежі зв'язку в Московській області вночі 22 серпня. Стверджується, що БПЛА був начебто пригнічений силами радіоелектронної боротьби, тож змінив курс і лише зачепив антенну тарілку.

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