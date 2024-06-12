В РФ знов "брязкають" ядерною зброєю після спільних навчань з білорусами

РосЗМІ пишуть про готовність Білорусі до застосування ядерної зброї.

Армія Білорусі готова використовувати ядерну зброю.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на слова начальника Генерального штабу білоруських збройних сил генерал-майора Павла Муравейка.

"Спільні з РФ навчання з нестратегічними ядерними силами показали, що ЗС Білорусі готові до застосування спеціальної ядерної зброї", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Центр протидії дезінформації попередив, що Росія "качатиме тему" повторного наступу з території Білорусі. Проте, на думку аналітиків, ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Тому загроза наразі виключно інформаційна.

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