В РФ зростає істерика через українські удари: прихильники Путіна звинувачують Кремль у безсиллі — деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Протягом останніх днів Україна атакувала стратегічні об’єкти РФ у глибокому тилу, завдаючи ударів по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Після серії ударів Кремлю прогнозують нові великі проблеми з паливом. Пропаганда бунтує.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Минулої ночі, 8 липня, український Генштаб повідомив про успішні удари по НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську, Республіка Татарстан (приблизно за 1115 км від міжнародного кордону). Він є одним з найбільших підприємств у Росії з виробничою потужністю понад 8 млн тонн. З геолокаційних кадрів видно пожежу на заводі.

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Крім того, тієї ж ночі українські війська завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в приблизно за 600 км від лінії фронту), що спричинило вибухи та пожежі. Цей завод має виробничу потужність близько 7 млн тонн нафтопродуктів на рік, виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо для російських збройних сил. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін визнав, що українські війська завдали ударів та пошкодили інфраструктуру в регіоні.

ЗСУ також завдали ударів по військовому аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області, що за 335 км від лінії фронту). На об’єкті розміщені літаки Су-34, Су-35С та Су-30М, які росіяни регулярно використовують для ударів по Україні. Після атаки, за даними NASA Fire Information for Resource Management System, з’явилися теплові аномалії на аеродромі. Українське джерело в оборонному відомстві «Мілітарний» опублікувало супутникові знімки, на яких видно кілька Су-35, два гелікоптери Мі-8, вісім навчальних літаків Як-130 та один гелікоптер Мі-26 на аеродромі.

Також Служба безпеки повідомила, що українські війська завдали удару по Черкаській лінійно-диспетчерській станції у Республіці Башкортостан (приблизно за 1500 км від міжнародного кордону з Україною), що спричинило пожежу поблизу нафтобази та виробничих об’єктів. Станція є одним з ключових об’єктів Росії в нафтогазовій мережі Транснефть-Урал і транспортує майже 2 млн тонн світлих нафтопродуктів з Уфимського НПЗ заводу на рік.

Російська державна енергетична компанія «Газпром» заявила, що невказані безпілотники вдарили по компресорній станції «Краснодарська» в Смоленській, Краснодарський край (приблизно за 370 км від лінії фронту), ключовій частині ланцюга постачання газу через трубопровід «Блакитний потік», який транспортує бензин РФ до Туреччини.

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Аналітики наголосили, що українські війська протягом останніх кількох місяців посилюють масштаби і масштаби далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі в Росії, використовуючи перевантажені російські засоби протиповітряної оборони. Ці атаки, йдеться у звіті ISW, ймовірно, ще більше посилять дефіцит палива в російських регіонах та окупованих територіях Україні.

«Росії значною мірою не вдалося відбити та адаптуватися до українських ударів на великій відстані, і численні російські мілблогери нещодавно звинуватили федеральний уряд у нездатності створити цілісну систему ППО, яка могла б належним чином захистити приватний бізнес та критично важливу інфраструктуру від атак що продовжують погіршувати промисловий потенціал РФ та її потужності з переробки нафти», — підсумовують у звіті.

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що атаки України у глибокий тил Росії по НПЗ є ескалацією, яка може закінчити війну. Окрім того, Штати обговорюють змогу України досягати глибини Росії, аби Росія бачила, як складно боронити свій повітряний простір.

Водночас диктатор Володимир Путін поскаржився на «нервову обстановку» в Росії. Він наказав терміново дати грошей на закупівлю пального та навіть висловив готовність довірити виробництво бензину дрібному бізнесу, вимагаючи від нього «швидше розгорнути можливості».

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