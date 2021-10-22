В Росії 10-річний пацієнт у лікарні вистрелив собі в голову з дідусевого пістолета

В Росії 10-річний пацієнт у лікарні вистрелив собі в голову з дідусевого пістолета

Хлопчик страждає синдромом Дауна і лікувався від онкологічного захворювання.

У п’ятницю, 22 жовтня, у російському місті Нижньовартовську 10-річний пацієнт дитячої лікарні вистрелив собі в голову з травматичного пістолета.

Як повідомляє Telegram-канал SНОТ, цього дня хлопчика повинні були виписати із лікарні, де він проходив двотижневий курс хіміотерапії.

Забирати неповнолітнього пацієнта з медичного закладу приїхав його 66-річний дідусь-опікун, в особистих речах якого був зареєстрований травматичний пістолет “Оса”. Під час тихої години, коли дідусь заснув, хлопчик дістав зброю та вистрелив собі в голову.

Поранений перебуває в тяжкому стані - його прооперували і поклали в реанімацію.

Його дідусеві теж знадобилася допомога лікарів — у нього почалася істерика, він намагався накласти на себе руки, вискочивши у вікно, зрештою чоловікові стало погано з серцем.

Хлопчик, який страждає синдромом Дауна, був доставлений на лікування від саркоми головного мозку із російського міста Сургута.

Нагадаємо, раніше в Росії психічнохвора жінка заманила 8-річну дівчинку до своєї квартири, пообіцявши показати мультфільми, а потім вбила.

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