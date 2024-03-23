В Росії атакували два НПЗ: на одному спалахнула пожежа – подробиці, фото

У Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Пропагандистські ЗМІ РФ заявили про падіння безпілотника.

Російські Telegram-канали повідомили, що місцеві мешканці перед початком пожежі чули кілька гучних вибухів.

Як розповів губернатор Самарської області Дмитро Азаров, було атаковано два заводи, але в одному з випадків безпілотник "вдалося збити".

У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram

У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram

У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram

"На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та силові відомства, створено оперативний штаб", - прокоментував він.

Він також додав, що була спроба атаки на Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в Росії заявили про захист своїх НПЗ від дронів – ГУР прокоментувало.

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