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В Росії атакували два НПЗ: на одному спалахнула пожежа – подробиці, фото

В Росії атакували два НПЗ: на одному спалахнула пожежа – подробиці, фото

У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram

Росіяни заявили про атаку БпЛА.

У Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Пропагандистські ЗМІ РФ заявили про падіння безпілотника. 

Російські Telegram-канали повідомили, що місцеві мешканці перед початком пожежі чули кілька гучних вибухів.

Як розповів губернатор Самарської області Дмитро Азаров, було атаковано два заводи, але в одному з випадків безпілотник "вдалося збити".

У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram / ©
У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram
У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram / ©
У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram
У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram / ©
У Самарській області РФ горів Куйбишевський НПЗ / Фото: Telegram

"На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та силові відомства, створено оперативний штаб", - прокоментував він.

Він також додав, що була спроба атаки на Новокуйбишевський НПЗ. 

Нагадаємо, в Росії заявили про захист своїх НПЗ від дронів – ГУР прокоментувало.

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