В Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод: там спалахнула пожежа – відео

Після вибуху на території нафтопереробного заводу було видно заграву.

В Росії у ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Згідно з повідомленнями у соцмережах, приблизно о 3:24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі впав дрон.

За офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються".

Пропагандистські ЗМІ РФ також нагадали, що 31 травня 2023 року на заводі теж лунали вибухи. Як писали ЗМП, його атакували безпілотники. Внаслідок вибуху тоді спалахнула одна із установок з перегонки мазуту.

Сьогодні вночі Міноборони РФ повідомило про нібито "знищення системою ППО 36 безпілотників літакового типу над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму".

Нагадаємо, окупанти використовують проти України новий безпілотник – що про нього відомо.

Читайте також: