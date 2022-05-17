В Росії брат зарізав сестру, бо та відмовилася йти в "Безсмертному полку"

В Росії брат зарізав сестру, бо та відмовилася йти в "Безсмертному полку"

Застілля в одному з будинків Іркутської області закінчилося вбивством.

Місцевий мешканець зарізав сестру, бо вона відмовилася брати участь у акції "Безсмертний полк".

Про це повідомляє пропагандистське видання "Тайга. Инфо".

Усольський міський суд ув'язнив жителя одного з сіл Іркутської області. Його звинувачують у вбивстві сестри.

За документами справи, сварка, яка закінчилася вбивством, сталася 9 травня. До брата та сестри в гості прийшла лише племінниця. Родичі вже були напідпитку і сварилися через зниклу батькову нагороду.

"Вони ніяк не могли вирішити, кому будинок має належати. Під час сварки брат також дорікнув сестрі за те, що вона відмовилася брати участь в акції "Безсмертний полк", організованій цього дня в їхньому селі. Мешканці проходили з портретами своїх родичів, які воювали за часів ВВВ. У відповідь на закид вона сказала, що не стала цього робити, оскільки батько не заслужив на ці почесті, що сильно обурило брата", — розповіли в суді.

Після суперечки родичі продовжили випивати, а далі сестра пішла спати. Чоловік ще посидів, подумав, і його знову збурили слова сестри про батька. Він схопив ніж і встромив його в груди сплячої сестри.

Від отриманих ран та померла на місці.

Обвинувачений дав зізнання, стверджуючи, що всьому виною став алкоголь.

Нагадаємо, що на Київщині знайшли розстріляних росіянами мирних мешканців. Тіла трьох чоловіків знайшли у ямі біля окружної дороги неподалік Макарова. Під час бойових дій там розміщувались позиції військ країни-агресорки Росії. Поряд із захороненням знайшли залишену росіянами розтяжку із гранатою "Ф-1".

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