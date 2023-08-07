В Росії будують село для переселенців з Африки: "Багато зараз прийняли православ'я"

В РФ стверджують, що "їх приваблює наша країна як держава з високим морально-духовним устроєм".

У Тверській області Росії зводять перше африканське село, куди планують звозити іммігрантів-фермерів, які розвиватимуть сільське господарство.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Стверджується, що для африканських переселенців повністю облаштують інфраструктуру: збудують дитячі садки, медпункти тощо. А для їхньої інтеграції планують провести спеціальні мовні курси в Євразійському університеті.

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"Багато африканерів зараз прийняли православ'я і переїжджають до Росії. Їх приваблює наша країна як держава з високим морально-духовним устроєм, із традиційними сімейними цінностями", – сказав генпредставник Африканського міжнародного конгресу в РФ Костянтин Клименко.

У Росії планують створити загалом 30 колоній для африканерів, які вирішили емігрувати з Африки до РФ. Програма розрахована на п’ять років.

Влада країни-агресорки вважає, що в Росії планують оселитися близько 3000 африканерів-голів сімейств плюс члени їхніх сімей.

Хто такі африканери

Африканери – народ у Південній Африці, до якого входять ті, чиї предки свого часу виїхали з Європи та оселилися у південних областях африканського континенту. Більшість африканерів мають голландські, французькі та німецькі корені. Основна маса цього народу проживає в ПАР та Намібії.

Нагадаємо, на початку серпня у ПАР голова тамтешньої ліворадикальної партії "Борці за економічну свободу" Джуліус Малема підтримав президента РФ та вигукнув на мітингу: "Ми – це Путін!" Раніше Малема публічно закликав вбивати білошкірих людей та обіцяв своїм прихильникам, що білошкірі стануть їхньою прислугою.

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