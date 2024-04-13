В Росії чоловік закидав адмінбудівлю пляшками із запальною сумішшю – відео

В Росії знову щось відбувається.

В російському місті Володимир вдень 13 квітня прогриміло декілька вибухів біля будівлі обласної адміністрації. Свідки говорять про декілька вибухи з різницею 30–40 секунд.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Згодом стало відомо, що чоловік закидав адміністрацію міста пляшками із запальною сумішшю, його затримали.

"Після невдалого кидка у вікно він намагався оббігти будівлю та втекти", - пише Mash.

Після цього злочинець також підпалив авто Hyundai Creta, яке, попередньо, належить Інні Діировій – начальниці управління профілактики корупційних правопорушень.

Нагадаємо, російський Оренбург продовжує йти під воду (відео).

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