В Росії цинічно заявили про неможливість перемовин з Україною

Російське військово-політичне керівництво не бачить “підстав для перемовин з Україною”.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Як зазначається, прессекретар Путіна заявив, що “ніяких підстав для перемовин з Україною поки що немає”.

“Москва повинна працювати та досягати поставлених цілей”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Медведєв заявив, що після перемовин війна в Україні не закінчиться. Він каже, що перемовини практично неможливі через “роздуте марнославство”, погрози з боку так званих “радикальних нацистів” та підтримку Заходу.

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