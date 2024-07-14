В Росії цинічно заявили про неможливість перемовин з Україною

Пєсков заявив, що Москва повинна працювати та досягати поставлених цілей.
Російське військово-політичне керівництво не бачить “підстав для перемовин з Україною”.
Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
Як зазначається, прессекретар Путіна заявив, що “ніяких підстав для перемовин з Україною поки що немає”.
“Москва повинна працювати та досягати поставлених цілей”, - сказав Пєсков.
Нагадаємо, що Медведєв заявив, що після перемовин війна в Україні не закінчиться. Він каже, що перемовини практично неможливі через “роздуте марнославство”, погрози з боку так званих “радикальних нацистів” та підтримку Заходу.
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