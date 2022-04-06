В Росії дефіцит чипів для карток платіжної системи "Мир", шукає в Китаї

В Росії дефіцит чипів для карток платіжної системи "Мир", шукає в Китаї

Картки системи "Мир" приймаються лише деякими банками в окремих країнах.

Російська платіжна система "Мир" не може знайти чипів для своїх карток і шукає їх у Китаї. Росія звертається до виробників мікрочіпів у Китаї, щоб обійти санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції Заходу, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну, відрізали Москву від світової фінансової системи та майже половини її золотовалютних резервів.

Член правління Національної платіжної системи (НСПК) Олег Тішаков заявив, що Росія стикається з дефіцитом мікрочіпів, оскільки азіатські виробники призупиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою після санкцій.

За його словами, декілька китайських постачальників погодилися на співпрацю, триває процес сертифікації.

Деякі найбільші російські банки більше не мають доступу до глобальної банківської системи обміну повідомленнями SWIFT, а міжнародні платіжні картки Visa і MasterCard припинили обслуговувати російські рахунки за кордоном. Минулого місяця зв’язок Миру з Apple Pay було вилучено.

Усі великі російські банки повідомили про збільшення попиту на вітчизняну картку "Мир".

Картки "Мир" приймаються лише деякими банками в окремих країнах: Туреччині, В’єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані.

Нагадаємо, платіжні системи Visa та Mastercard офіційно заявили, що йдуть з ринку РФ.

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