В Росії демонтували синьо-жовті трибуни на стадіоні (фото)

В Росії демонтували синьо-жовті трибуни на стадіоні (фото)

На футбольному стадіоні в російському Якутську демонтували сидіння на трибунах, які нагадували український прапор.

У російських засобах масової пропаганди стверджують, що "підозрілі" кольори тут ні до чого.

Мовляв, сидіння зараз вирішили прибрати, бо вони старі. Демонтаж розпочали з синіх, бо їх всього три ряди.

За словами начальника стадіону, наступного року планується реконструкція стадіону. Тоді там встановлять сидіння у кольорах російського прапору.

Нагадаємо, у Москві через скарги місцевих мешканців житлового комплексу комунальники перефарбували дитячу пісочницю у подвір'ї, яка нагадувала український прапор.

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