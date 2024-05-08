В Росії депутат жорстоко побив дружину: згодом вона померла – подробиці

У лютому 2024 року московський муніципальний депутат від партії "Єдина Росія" Валерій Дьомін жорстоко побив свою дружину – Анастасію, яка також є депутаткою від тієї ж путінської партії. Тоді жінка потрапила до лікарні із забоями. Дьомін був дуже розсерджений через те, що дружина майже не займається роботою вдома через зламане плече, і накинувся на неї. Проте у травні стало відомо про її смерть.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Як пише канал, 42-річна Анастасія Дьоміна померла 6 травня. Жінка кілька місяців страждала від болю через зламане плече.

Як розповіли поліцейським родичі жінки, останнім часом стан Дьоміної погіршився: біль посилився, Анастасія приймала багато знеболювальних і скаржилася на панічні атаки. 6 травня жінка ніби заснула, діти вкрили її та пішли гуляти, а коли повернулися, Дьоміна вже не прокинулася.

Точні причини смерті має встановити судмедекспертиза.

Анастасія Дьоміна після побиття написала заяву в поліцію, але за порадою колег з пропутінської партії – пізніше забрала свою заяву.

Нагадаємо, українка розповіла про моторошні зґвалтування окупантом з Росії.

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