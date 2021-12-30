В Росії дітям-сиротам влаштували новорічну поїздку - на установці для ядерних ракет

В Росії дітям-сиротам влаштували новорічну поїздку - на установці для ядерних ракет

Таку розвагу для вихованців школи-інтернату влаштували в Міноборони Росії в межах акції “Ялинка бажань 2021”.

У військовій частині біля міста Тейкове Івановської області (РФ) дітей-сиріт із Чернцької школи-інтернату покатали на навчальній пусковій установці комплексу "Ярс" - міжконтинентальної балістичної ракети з ядерним боєзарядом.

Як повідомили на сайті Міноборони РФ, у такий спосіб дітям зробили новорічний подарунок.

У рамках благодійної акції дітям у військовій частині вручили подарунки від Діда Мороза, а також, як сказано у повідомленні, у відповідь на лист вихованця дитбудинку влаштували йому та його однокласникам поїздку на установці для ядерних ракет.

У Міноборони зацитували фрагмент листа із “найпотаємнішим бажанням” російського хлопчика: “Хочу подивитися і покататися, якщо можна, на великій ракеті Ярс, яка брала участь у Параді Перемоги і (бачив по телевізору) їздить дорогами нашої Івановської області”.

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Цього року під час акції "Ялинка бажань" російські військові уже катали дітей на танках, одягали їх у каски та бронежилети військової поліції, а для 14-річної дівчинки зі Ставрополя організували стрільбу по мішенях у десантно-штурмовому козацькому полку. Про всі ці акції звітують на сайті Міноборони.

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