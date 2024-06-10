В Росії дрони атакували буксир та баржу: перші подробиці

Через атаку є постраждалі.

Безпілотники атакували буксир та баржу в Таганрозької затоці.

Як пише Телеграм-канал "База", це були українські дрони.

Наразі відомо, що атака на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" сталася ввечері 8 червня.

"Близько 21 години капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Через атаку капітан вирішив повернутися до порту "Азов" у ​​Ростовській області.

Раніше стало відомо, що внаслідок операції ГУР Міноборони України було уражено російський катер типу КС-701 "Тунець".