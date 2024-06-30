В Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат – ЗМІ

Під ударом був Новолипецький металургійний комбінат.

В Росії у ніч проти 30 червня безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат. Атака розпочалася о другій годині ночі і тривала понад годину. На території комбінату впали та вибухнули сім БпЛА.

Як пише Baza, це нібито були безпілотники ЗСУ.

За попередніми даними, один із безпілотників пошкодив установку поділу кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж – приміщення спалахнуло. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника нібито пошкодив дах будинку та сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Нижньому Новгород спалахнула потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів – у небі виднілись вогняні "гриби".

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