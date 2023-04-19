В Росії дружині окупанта подарували замість дров - квиток до цирку: у неї вдома нема ванни

В Росії дружині окупанта, який воює проти Україні, замість дров місцева влада привезла два білети в цирк.

В російському місті Карачаєво-Черкесії дружині окупанта замість дров привезли два білета в цирк. Цікаво, що вдома у неї немає ні душу, ні ванни. Миється родина у лазні.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, дружина окупанта, яка живе разом з двома інвалідами першої групи та 10-річною дитиною, отримала замість обіцяних дров два квитки на циркову виставу. Цікаво те, що у жінки вдома нема ванни, тому їй для того, аби помитися, потрібно розпалювати лазню.

“Голова сільради Сергій Корнєв, який подарував Никифоряк замість дров квитки до цирку, за її словами, сказав, що “дров, можливо, і не буде”. Водночас очільник Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов неодноразово зазначав, що допомога сім'ям мобілізованих – “пріоритетний напрям дій регіональної влади”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що у російському місті Балашиха, що під Москвою, знайшли мертвими матір та її 3-річну доньку, які рік тому виїхали з Луганська.

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