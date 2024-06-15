В Росії екснайманець "Вагнера" напав з ножем на хлопчика – дитина в реанімації: подробиці, фото

Чоловік вночі проник до будинку, де здійснив напад на дитину.

У Краснодарському краї Росії колишній найманець ПВК "Вагнер" напав із ножем на 12-річного хлопчика. Злочин стався ввечері 14 червня – дитину доправили до реанімації з пораненням у груди. Хлопчик перебуває у стабільно тяжкому стані, від удару у нього пошкоджена трахея.

Про це пише Telegram-канал Baza.

За даними видання, злочин стався у будинку тітки, до якої хлопчик з мамою приїхали в гості.

Так, близько 11 вечора дитина пішла спати. Вночі тітка почула дивні звуки з кімнати дитини. Спочатку жінка нічого не зрозуміла і не змогла ввімкнути світло, а коли повернулася зі світильником, побачила страшну картину. На обличчі нападника була натягнута майка, він уже встиг вдарити дитину ножем. Після цього жінки спробували затримати чоловіка, але він зміг втекти.

Найманець ПВК "Вагнер", який напав з ножем на дитину / Фото: Baza

Як потім з'ясувалося, злочинець увійшов до будинку, вимкнув світло, зняв взуття і залишив рюкзак біля дверей, потім увійшов на кухню, взяв ножа і вирушив до кімнати хлопчика.

Нападника затримали за кілька годин після злочину. З'ясувалося, що раніше він неодноразово був судимий за крадіжки та вбивство. А минулого року він три місяці прослужив у ПВК "Вагнер".

Злочинець запевняє, що нічого не пам'ятає. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство неповнолітнього та незаконне проникнення до житла. Мотиви злочину з'ясовуються.

Нагадаємо, в Росії стався вибух на газосховищі – дим видно за декілька кілометрів (відео).

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