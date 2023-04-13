В Росії фактично оголосили загальну мобілізацію: Жданов порівняв вручення електронних повісток з кріпацтвом

За інформацією Генерального штабу України, ворог втрачає від 500 до 700 осіб щодоби.

Ухвалений у Росії закон про створення цифрового єдиного реєстру громадян, які підлягають призову, та запровадження електронної повістки, – це фактично є загальною мобілізацією.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це часткове введення цифрового кріпосного права", – додав він.

В Росії мають на меті поповнювати резерви, тому що тих, хто б відправився на війну за власним бажанням, з ідеологічних міркувань, не на словах мало, тож починається примусова мобілізація.

"Перші мобілізовані цієї хвилі з'являться на лінії фронту приблизно наприкінці травня. Але відбудеться те саме, що й на початку жовтня: їх будуть приводити до військкомату, переодягати, озброювати стрілецькою зброєю та і кидати на фронт на поповнення втрат", – сказав Жданов.

Нагадаємо, громадяни РФ скаржаться на створення єдиного реєстру військовозобов'язаних громадян. Тепер в РФ повістки розсилатимуть зокрема через електронний сервіс "Держпослуги".

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