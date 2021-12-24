В Росії хлопець скоїв жахливе самогубство, а перед тим застрелив свого інструктора

В Росії хлопець скоїв жахливе самогубство, а перед тим застрелив свого інструктора

Попередньо відомо, що стрілкові було 26 років.

У томському стрілецькому центрі відвідувач застрелив інструктора, а потім випустив кулю в себе.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Трагедія сталася у стрілецькому клубі "Полігон" в Томській області.

"Один із відвідувачів стріляв по мішенях, як раптом направив пістолет на інструктора й застрелив його. Потім сам скоїв самогубство", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Baza, стрілка звали Микита Паулкін, йому було 26 років. Загиблий – Сергій Березовський. Зараз на місці працюють лікарі та поліція.

Нагадаємо, в Луганській області знайшли тіло 21-річного українського військового, який служив за контрактом. Хлопець випустив собі кулю в скроню.

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