В Росії хлопець скоїв жахливе самогубство, а перед тим застрелив свого інструктора

Попередньо відомо, що стрілкові було 26 років.
У томському стрілецькому центрі відвідувач застрелив інструктора, а потім випустив кулю в себе.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Трагедія сталася у стрілецькому клубі "Полігон" в Томській області.
"Один із відвідувачів стріляв по мішенях, як раптом направив пістолет на інструктора й застрелив його. Потім сам скоїв самогубство", — йдеться в повідомленні.
За інформацією Baza, стрілка звали Микита Паулкін, йому було 26 років. Загиблий – Сергій Березовський. Зараз на місці працюють лікарі та поліція.
Нагадаємо, в Луганській області знайшли тіло 21-річного українського військового, який служив за контрактом. Хлопець випустив собі кулю в скроню.
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