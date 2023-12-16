В Росії хочуть боротися з ельфами – у Путіна заговорили про серйозну загрозу

Близько 12 тисяч росіян ідентифікували себе ельфами та активно вивчають ельфійську мову.

Член Ради при президентові Росії із міжнаціональних відносин Андрій Худолєєв висловив стурбованість з приводу інтересу до ельфійської мови серед російської молоді. За його словами, це явище "є серйозною загрозою".

Про це пишуть росЗМІ.

"Ельфами себе ідентифікували понад 12 тисяч людей. За Конституцією РФ, національність визначається так – хто як себе назвав, той такм і є. Я б цю тему не порушив, але в кожному місті знаходжу вчителів, які мені кажуть, що у них є діти, які вивчають ельфійську мову… Я від того часу в іграшки не граю, вважаю це серйозною загрозою", - заявив Худолєєв форумі "Багатонаціональна молодь Зауралля".

РОсійський чиновник також додав, що в "Яндекс перекладачі" є переклад з ельфійської, але немає багатьох реальних мов РФ.

Ельфійську мову вигадав Дж. Р. Р. Толкін – автор творів "Володар кілець" та "Хоббіт, або Туди і назад".

Мова була розроблена як частина створеного письменником світу та використовується в його книгах. Ельфійська набула популярності серед фанатів фентезі-епопеї.

Нагадаємо, болгарське радіо зняло з ефіру інтерв’ю з очільницею посольства РФ – у чому причина.

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