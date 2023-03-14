В Росії хочуть підвищити призовний вік: в ISW пояснили, навіщо це Кремлеві

Напередодні, 13 березня, у російській Держдумі зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку: максимальний - від 27 до 30 років, негайно, а мінімальний, від 18 до 21 року, поетапно. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що такі дії свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

Про це повідомили у новому звіті ISW.

"Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки", - наголошують американські аналітики.

В ISW вважають, що, можливо, Москва намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи населенняя.

Запропоноване розширення вікового діапазону призову вказує на те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації, додають в Інституті.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що війна посилила демографічну кризу в Росії. Зокрема, на це впливають втрати у війні після повномасштабного вторгнення в Україну, втеча чоловіків від мобілізації за кордон та висока смертність під час пандемії коронавірус. Лише через названі чинники населення РФ зменшилося на 1,9-2,8 мільйона осіб у 2020 – 2023 роках.

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