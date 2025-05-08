Росія готується до параду 9 травня: що відомо та чи є загроза для України

Парад у Москві 9 травня / © Associated Press

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У Москві готуються до параду на День Перемоги 9 травня. До російської столиці уже прибуло більше десятка світових лідерів.

Очікується масштабний парад за участі військової техніки, авіації та тисяч солдатів. Для Кремля це стане можливістю продемонструвати «єдність нації» та міць армії РФ, яка веде війну в сусідній державні.

Однак для України 9 травня може стати днем нових атак.

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Що відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто приїхав на парад до Москви

До столиці РФ прибувають світові лідери, які мають відвідати парад на Красній площі 9 травня. Очікувалося, що до Москви мають прибути очільники 29 держав. Однак, президент Азербайджану Ільхам Алієв, лідер Лаосу Тхонглун Сісуліт та прем’єр Індії Нарендра Моді відмовилися від поїздки.

Наразі відомо, що до російської столиці прибули:

очільник Китаю Сі Цзіньпін,

президент Сербії Александр Вучич,

лідер Куби Мігель Діас-Канель,

президент Бразилії Лула да Сільва,

президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо,

президент Конго Дені Сассу-Нгессо

президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух,

лідер Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого,

лідер Венесуели Ніколас Мадуро,

очільник Ефіопії Тайє Ацке-Селассіє,

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,

лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва,

голова Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало,

президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре,

президент Республіки Сербської Мілорад Додік,

лідер Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Зокрема, до Москви дістається прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який зіткнувся із труднощами в організації свого візиту через заборону прольоту над країнами Балтії.

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Згодом ЗМІ повідомили, що Фіцо знайшов спосіб як дістатися Москви: рейс із прем’єр-міністром Словаччини вирушив до Москви «південним» шляхом — через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Варто зауважити, що Роберт Фіцо та Александр Вучич стануть єдними європейськими лідерами, які будуть на параді у Путіна.

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових заходах Росії, підкресливши, що це суперечить цінностям Союзу.

За словами Каллас, європейські лідери мають бути в Україні, а не в Москві.

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Заблоковані аеропорти у РФ

В аеропортах Росії стався справжній колапс через атаку невідомих БпЛА.

Від 6 травня російські міста перебувають під атакою безпілотників. Через небезпеку не працюють аеропорти у різних куточках держави-агресорки, зокрема у Калузі, Волгограді та Саратові.

За повідомленнями росЗМІ відомо, що через обмеження в роботі аеропортів змінено розклад вильотів як мінімум 350 рейсів.

Також, раніше росіяни оголосили про закриття столичних аеропортів, розташованих на південь від Москви.

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Громадян РФ, які не можуть вилетіти та масово здають квитки, охопила справжня паніка. Вони активно публікують свої істеричні «тривожності» у Мережі.

Зокрема, російський Z-блогер заявив, що начебто українські безпілотники 7 травня атакували аеродром у Підмосков’ї, де базуються літаки, яка мають взяти участь у параді в Москві 9 травня.

Своєю чергою Туреччина скасувала усі рейси 8 травня до Росії.

Відключення інтернету у Москві

У столиці РФ почали фіксували масштабні перебої у роботі мобільного зв’язку, а також інтернету.

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У російських ЗМІ повідомляють, що обмеження можуть бути застосовані 9 травня у Москві через святкові заходи.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі заходи є вимушені, через «небезпечне сусідство» Росії. За його словами, обмеження знімуть «за необхідності».

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що таким чином влада РФ намагається приховати як сліди атак дронів, так і унеможливити їхнє коригування.

Він навів приклад знайдених у «Шахедах» українських SIM-карт.

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«Росіяни можуть думати, що дрони наводяться через мобільний інтернет. Ми ж знаходили в «Шахедах» SIM-картки українських мобільних операторів. Можливо, вони не хочуть, щоб знімали наслідки влучань, тому й відключають інтернет», — сказав Попович

Чи є загроза для України

Раніше військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що атака Росії по Україні може відбутись 8 або 10 травня. За його словами, неспокійною може бути й ніч проти 9 травня. Жданов зазначив, що головна мета ворога — максимально налякати українців та показати, що РФ продовжує вести активні бойові дії.

Своєю чергою, як передають місцеві Telegram-канали столиці, через високу загрозу ударів, деякі навчальні заклади столиці України перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня.

У КМВА зазначають, що таких рекомендацій закладам освіти не видавала.

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Своєю чергою Черкасах, Кременчуці та деяких інших українських міст школярі також у цей період навчатимуться вдома.

Окрім того, напередодні параду 9 травня, Путін запропонував Україні триденне перемир’я. Однак, на цю пропозицію президент Володимир Зеленський відповів, що країна потребує довгострокового припинення вогню, а не тимчасового.

У відповідь Кремль почав погрожувати ударами «Орешніком» по Києву, якщо ЗСУ будуть атакувати.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що ці погрози не мають під собою реального підґрунтя.

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Напротивагу цьому, Олег Жданов зауважує, що погрози ворога не слід ігнорувати.

«Скажу так: враховуючи безумство Путіна, до його заяв треба ставитися все одно серйозно. Ми бачили, що було в Дніпрі», — зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко заявляв, що ЗСУ можуть легко вдарити по параду в Москві 9 травня.

А військовий аналітик Іван Ступак переконаний, що 9 травня українські військові сфокусуються на стратегічних російських об’єктах, які Росія залишила без захисту.

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