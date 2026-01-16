В Росії ініціюють створення "православного" штучного інтелекту

Президент РФ Володимир Путін і глава РПЦ патріарх Кирило / © Associated Press

Реклама

Сучасні російські «еліти» вважають, що використання західних моделей штучного інтелекту, навчених на «чужих цінностях», несе ризики проникнення небажаних ідей в інформаційний простір. Тому ініціюють створення «православного» штучного інтелекту, заснованого на «традиційних духовних цінностях».

Як повідомляє The Moscow Times, з такою ініціативою виступили у Всесвітньому російському народному соборі (ВРНС).

Заступник голови ВРНС Михайло Іванов заявив, що Росії потрібна власна технологія з «чіткими моральними та духовними орієнтирами».

Реклама

«Йдеться не про заміну пастиря чи автоматизацію віри. Це має бути безпечний провідник до перевірених джерел знань», — наголосив він.

У Всесвітньому російському народному соборі вважають, що питання створення такого ШІ є частиною «духовної безпеки» російського суспільства. При цьому стверджується, що алгоритми цієї технології повинні суворо спиратися на канони Російської православної церкви.

Раніше російський «православний» бізнесмен Костянтин Малофєєв запропонував створити російський проєкт, навчений на «правильних» джерелах — від Євангелія та «Домострою» до творів Достоєвського, Пушкіна, Ломоносова, Ільїна та Дугіна.

Свій маніфест він опублікував у Telegram, пов’язавши ідею із заявами президента Володимира Путіна та патріарха Кирила про загрози неконтрольованого розвитку технологій.

Реклама

Водночас глава РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) назвав штучний інтелект «небезпечнішим за ядерну енергію». Він закликав поставити суверенний ШІ під жорсткий контроль держави та суспільства та пов’язував його розвиток з ризиком апокаліпсису та закликав «не проморгати чергову небезпеку для цивілізації».

Президент РФ Володимир Путін свого часу звинувачував західні моделі ШІ в «русофобії» та заявляв, що їхнє домінування на російському ринку неприпустиме, закликаючи розвивати вітчизняні технології, що ґрунтуються на «традиційних цінностях».

Росії практично немає на світовому ринку штучного інтелекту. На російськомовному сайті платформи LM Arena, де користувачі оцінюють моделі штучного інтелекту, найкращий російський варіант, GigaChat від «Сбера» та YandexGPT не входили до топ-20.

Згідно з рейтингом Стенфордського університету Global AI Vibrancy Tool, який був випущений у листопаді та вимірює розвиненість та ефективність ШІ-екосистем, Росія посідає 28-е місце з 36 країн.

Реклама

Нагадаємо, у соцмережах активно обговорювали, що новорічне привітання президента РФ Володимира Путіна, яке транслювали російські телеканали, могло бути згенероване штучним інтелектом.