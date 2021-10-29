В Росії кількість захворілих і померлих від COVID-19 зростає, в країні провели змагання зі швидкісного копання могил

Згідно з умовами конкурсу, вони мали бути певного розміру, рівними і гладкими.
Ситуація з поширенням коронавірусу у Росії погіршується. Майже щодня країна оновлює власні антирекорди інфікованих та померлих від недуги. За останню добу в Росії виявлено 39 849 нових випадків коронавірусу в 85 регіонах.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви з ситуації з коронавірусом.
Зафіксовано 1 163 смерті. За добу в Росії повністю одужали 30 462 особи.
Зазначається, що найбільше нових випадків зараження було виявлено у :
- Москві - 7 511;
- Санкт-Петербурзі - 3 452;
- Московській області - 2 556.
Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 8 432 546 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 236 220 смертей, одужали 7 302 515 осіб.
Тим часом змагання зі швидкісного копання могил відбулися у Бурятії. Так мерія вирішила показати, наскільки важка та незамінна робота могильників. Могили мали бути певного розміру, рівними і гладкими. Переможцем став чоловік, який впорався за 50 хвилин, пише "Лента.ру".
Варто зазначити, що наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні від 30 жовтня до 7 листопада включно. Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.
- Також у Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.