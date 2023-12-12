В Росії літак двічі не зміг вилетіти до Таїланду – 387 пасажирів застрягли в аеропорту: подробиці

У Росії літак двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду.

У Росії літак рейсу Красноярськ - Пхукет авіакомпанії "Аерофлот" двічі не зміг вилетіти з аеропорту. На борту лайнера перебувало 387 пасажирів, які чекають на наступний виліт в аеропорту вже майже добу.

Про це повідомляє Telegram-канал Авіаторщина.

Як розповіли пасажири, літак двічі буксирували на зліт і вони провели в салоні кілька годин, але так і не злетіли. У будівлі аеропорту очікують 387 пасажирів, із них 18 дітей.

Виліт мав відбутися о 23:30 у понеділок, 11 грудня. Час вильоту рейсу Красноярськ - Пхукет змінено на 14:00 вівторка, 12 грудня, з технічних причин.

Рейс обслуговує один з найбільших літаків у світі – Boeing-777-300ER, який, залежно від модифікації, може вмістити майже 400 пасажирів.

Нагадаємо, днями у Москві аварійно сів літак із радіоактивними речовинами.

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