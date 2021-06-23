В Росії лютує "індійський" штам коронавірусу: у Москві і Петербурзі зафіксували рекордну кількість смертей

В Росії лютує "індійський" штам коронавірусу: у Москві і Петербурзі зафіксували рекордну кількість смертей

Ситуація в країні напружена.

У Москві і Санкт-Петербурзі 23 червня зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу людей - за добу 88 і 93 особи відповідно.

Про це повідомляють російські ЗМІ та оперативний штаб російської столиці.

Так, за словами мера Москви Собяніна, столиця РФ перебуває майже на піку захворюваності. Складна ситуація і у Московській області - там за добу виявили також рекордну від початку пандемії кількість інфікованих - 2 323 людини.

Натомість у Москві за останні 24 години захворіли 6 534 людини, у Петербурзі - 1 092.

Загалом за останню добу в Росії було виявлено 17 594 нових випадки COVID-19 та 548 смертей. За добу в Росії повністю одужали 12 660 осіб. Від початку пандемії в РФ зафіксовано 5 368 513 випадків коронавірусу. За весь період померло 130 895 людей, одужали 4 902 110 осіб.

Варто зазначити, що така ситуація з коронавірусом у сусідній Росії виникла через потрапляння та розповсюдження у країні "індійського" штаму коронавірусу "Дельта", який є найагресивнішим і найзаразнішим.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації. Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Чи може нова хвиля COVID-19 докотитись до України з РФ, коли це може статись та чи захищають від "Дельти" вакцини, якими щеплюють українців, читайте у нашому матеріалі.

Новини України: чи буде ще одна хвиля коронавірусу і чим небезпечний штам "Дельта" з Росії

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