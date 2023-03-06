В Росії мешканці будинку зірвали встановлення пандуса для жінки на візку, бо "заважали будівельні роботи"

У російському Магнітогорську мешканці однієї з багатоповерхівок зірвали встановлення пандуса для жінки на інвалідному візку, через те, що будівельний процес завдає їм "незручностей". Загалом проти встановлення пандусів біля під'їздів виступили мешканців чотирьох сусідніх багатоквартирних будинків.

Про це пишуть ЗМП РФ.

Як розповіла 31-річна Марина Морозова, для якої встановлювали цей пандус, вона втратила можливість самостійно ходити десять років тому, після невдалої операції.

Встановлення пандусу у її будинку розпочалося 20 лютого. Цим займалася адміністрація міста у рамках держпрограми "Доступне середовище".

Проте невдоволені мешканці вступили в суперечку з робітниками. Ті викликали поліцію. Що зробили поліцейські, які приїхали на виклик, неясно, проте роботи так і не були завершені.

Противники встановлення пандусу заявляли, що сам будівельний процес завдає їм "незручностей".

"Чому через балкон не можна зробити? Вона на другому поверсі мешкає. Або до ліфту заїхала на колясці, спустили її, посадили на машину і повезли за місто", – заявила одна із сусідок жінки.

Також повідомляється, що 2021 року в під'їзді було встановлено підйомник для спуску інвалідного візка – тоді це також спричинило опір деяких мешканців. Вони скаржилися на шум, який видає витяг під час використання.

Нагадаємо, у Росії жінка зламала хребет школяру, який штовхнув її сина через лайку (відео).

Читайте також: