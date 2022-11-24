В Росії "мобік" з автомата всадив кулю у шию товариша по службі: фото

В Росії мобілізований застрелив товариша по службі. Інцидент стався у селі Толпіно Курської області.

Про це повідомив Телеграм-канал "База".

"Старший сержант розвідки 43-річний Андрій (на фото праворуч) був днювальним та тримав у руках автомат Ак-74. Якоїсь миті автомат невдало вистрілив у бік іншого військового, 33-річного рядового Сергія", - йдеться у повідомленні.

Куля влучила росіянину в шию, від чого він помер на місці.

За словами сержанта, це був нещасний випадок. Цю версію перевіряють слідчі.

Вбивства пов'язані з військовими в РФ

У російському місті Якутськ під час застілля вбили, розчленували та викинули військового, який воював в Україні.

Раніше в Херсоні російський солдат застрелив двох офіцерів ФСБ, які заскочили його під час пиятики з іншими окупантами.

А жителька Пермського краю вбила свою 4-річну дитину через мобілізацію чоловіка.

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