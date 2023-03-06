В Росії мобілізований приніс до військкомату гранату і погрожував підривом

Правоохоронці вже затримали чоловіка.
У підмосковному Домодєдово мобілізований росіянин напідпитку прийшов до військкомату з гранатою "Ф-1" та погрожував підірвати будівлю.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
За попередніми даними, військовому 38 років. Він був мобілізований у жовтні минулого року. Військовослужбовець приїхав напідпитку на таксі, увійшов до військкомату і став загрожувати співробітникам комісаріату підірвати гранату.
Як пишуть російські Telegram-канали, чоловік втік з військової частини.
Нагадаємо, в Росії військовий "випадково" вистрілив із РПГ – уламки впали у житловому масиві.
А у Курській області сталася стрілянина між строковиками. Один із них загинув, інший солдат отримав поранення.
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