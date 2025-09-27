В Росії може спалахнути масштабна революція: що стане причиною

Росія / © ТСН.ua

Успішне перенесення війни на територію країни-агресорки, зокрема удари по нафтопереробних заводах, створює критичну ситуацію з паливом у європейській частині Росії.

Про це сказав політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу.

«Згідно з офіційними російськими даними, сьогодні в Росії не працюють 2,5% заправок через українські удари по НПЗ. Це приблизно 350 заправок, що є великою цифрою», — зазначив політолог.

Ситуація є критичною в окремих регіонах, де рівень дефіциту палива зростає в рази. У деяких регіонах європейської частини Росії не працюють 14% заправок, а на окупованих територіях, зокрема в Криму та Севастополі, цей показник сягає до 50%.

Від невдоволення до бунтів

Денисенко вважає, що ці проблеми не можуть не впливати на настрої та думки громадян Росії. Він прогнозує, що до кінця року ситуація «стане критичною в більшості європейських регіонів».

Хоча експерт не очікує, що невдоволення переросте у революцію, яка дійде до Москви, він припускає, що ймовірність вуличних бунтів зросте:

«Щодо вуличних бунтів — якщо справді події будуть розгортатись як і зараз, їх ми зможемо побачити в багатьох регіонах європейської частини Росії. Тим часом Кремль не буде знати, як на них реагувати».

Політолог також припустив, що зростання паливної кризи призведе до того, що збільшиться частка населення, яка буде вважати, що війну потрібно завершувати.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму склалася «складна ситуація» з пальним, що підтверджується численними відео у соцмережах із великими чергами на заправках. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у Криму припинила продаж бензину половина АЗС.

Ця паливна криза, яка набула рекордних масштабів і погіршується вже два тижні, спричинена новою тактикою українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями. Окупаційна влада намагається заспокоїти населення, закликаючи «не створювати ажіотаж» та не купувати пальне «на винос».