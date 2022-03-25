В Росії можуть повернути смертну кару: в Кремлі назвали умову її відновлення

В Росії можуть повернути смертну кару: в Кремлі назвали умову її відновлення

У Росії кажуть, що мораторій Конституційного суду РФ на страту "не є священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватися.

У Росії можуть переглянути мораторій на смертну кару, "якщо щось зміниться в житті суспільства", адже після виключення РФ з Ради Європи обмежень для відновлення страти не залишилося.

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Про це завив експрезидент РФ і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю "РІА Новини".

"Міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не є вічними, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті", - сказав Медведєв.

Також він додав, що мораторій Конституційного суду Росії на страту "не є священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватися.

Нагадаємо, раніше голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кари в країні. Зокрема, у книжці Зорькін висловив думку, що введення 1996 року мораторію на страту стало поступкою тим цінностям, які насправді не властиві російській правосвідомості. Суддя наголосив, що соціокультурна ситуація в Росії помітно відрізняється від стану справ у старих демократіях Європи, проте Конституційний суд готовий іти назустріч та долати стереотипи масової свідомості.